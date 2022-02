Roma si rimbocca le maniche: tavolo straordinario per la crisi del turismo

11:43

Un tavolo condiviso fra città, Regione e Governo per affrontare la crisi turistica di Roma. La Capitale ha lanciato l’allarme durante una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina: la perdita in 2 anni di Covid dell’80% dei visitatori sta mettendo in ginocchio l’economia cittadina.

"L'impatto della pandemia sul turismo a Roma è stato durissimo. Oggi su 1.200 hotel, 410 sono chiusi. È una situazione drammatica" dice il sindaco Roberto Gualtieri.



E se è vero, come sottolinea il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che la ripresa dei flussi è vicina grazie all’eliminazione delle restrizioni di viaggio, la situazione sembra ancora lontana dall’essere risolta.



Da qui la proposta di convocare un tavolo straordinario con il Governo e con la Regione Lazio non solo per affrontare la crisi, ma per trovare soluzioni che impostino una strategia organica di rinnovamento.



Lo sottolinea il ministro del Lavoro Andrea Orlando: "Nessun piano può cogliere pienamente l'impatto dello sviluppo della crisi in atto, quindi piena disponibilità ad aprire un tavolo e capire come riusciamo ad adeguarlo e renderlo funzionale al passaggio che l'offerta turistica sta affrontando".