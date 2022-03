08:02

Crescono in maniera esponenziale le prenotazioni per il 2022 per le ville in affitto di Emma Villas. Ad inizio marzo sono già state superate le 2.900 prenotazioni per un totale di 4.000 settimane di vacanza in tutta Italia e alcune regioni fanno già registrare il sold out per l’alta stagione.

Le prenotazioni già ricevute per il 2022 fanno registrare un incremento del 330% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ma anche un + 83% rispetto al 2019, anno in cui ancora non erano stati introdotti blocchi o restrizioni.



“Non è una sorpresa che il comparto del vacation rental di ville e casali sia in crescita – sostiene Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas -. Se fino a qualche anno fa poteva essere considerato un’opzione di nicchia, un’innovazione nel modo di percepire le vacanze, ormai si sta affermando sempre di più come una certezza, un settore che ha saputo trovare soluzioni nuove per garantire viaggi con alti standard in termini di privacy, sicurezza e qualità”.



Con le oltre 2.350 settimane già prenotate, è la Toscana la regione più richiesta, seguita da Umbria (620 settimane), Marche (280), Emilia-Romagna (121) e Sicilia (111). Da segnalare il caso dell’Abruzzo che, nonostante un numero limitato di proprietà sul territorio, fa già registrare il tutto esaurito per l’alta stagione.



Ad effettuare le prenotazioni sono soprattutto turisti stranieri, europei, forse proprio per l’allentamento delle restrizioni e della fine dello stato di emergenza previsto per la fine del mese. I turisti esteri rappresentano infatti ad oggi il 92% delle prenotazioni totali. Al primo posto, con oltre il 19% delle prenotazioni, ci sono i turisti provenienti dal Regno Unito, seguiti dagli statunitensi (14%), mentre al terzo posto, con il 13% delle prenotazioni totali, ci sono i turisti provenienti dalla Germania.



“Sono sempre più numerosi i proprietari che ci hanno affidato in gestione le loro ville, rassicurati dalla possibilità di affidarcene la gestione a 360° perché diamo la possibilità di proporre, oltre alla locazione, una gestione chiavi in mano della proprietà- dice ancora Bisogno -. Affidandosi a noi, oltre a mettere a reddito il proprio immobile , ricevono una consulenza di management della proprietà a 360° per avviare al meglio la collaborazione”.