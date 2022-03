I laghi del Nord come destinazione unitaria, via alla Borsa internazionale

21:00

Presentare i laghi di Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto come una destinazione unitaria, capace di competere con i grandi player mondiali. È questo l’obiettivo dellaXXIesima edizione di Bilni, la Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia che, inaugurata oggi, si protrarrà fino al 27 marzo, ospitata dalla provincia di Brescia.

Domani a bordo della motonave Tonale ormeggiata a Desenzano del Garda, 80 buyer provenienti da 25 nazioni incontreranno 130 operatori turistici delle regioni Lombardia (74 dalla provincia di Brescia), Piemonte, Trentino e Veneto per stabilire partnership e collaborazioni.



Da venerdì 25 a domenica 27 marzo gli ospiti internazionali vivranno in prima persona la qualità dell’offerta grazie a 4 educational tour in provincia di Brescia e 7 nelle aree di Bergamo, Como-Lecco, Piemonte, Varese, Verona e Trentino.

L'evento, organizzato da Visit Brescia, vede per la prima volta unite le Camere di Commercio di Brescia, Bergamo, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese e Verona e Trentino Marketing.

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero del Turismo dello Stato italiano, dall’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e da Regione Lombardia.