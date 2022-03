15:09

Il Governo ha avviato un percorso con le Regioni per la ridefinizione del Piano strategico del turismo. Ad annunciarlo oggi è stato il ministro Massimo Garavaglia, in apertura della ‘Pollica Digital Week’.

Commentando l’attuale situazione del comparto e lo scenario internazionale, il ministro ha sottolineato la necessità di ripensare gli obiettivi strategici del settore per rispondere alle nuove sfide imposte dall’evolvere del quadro geopolitico. “Abbiamo visto in poche settimane è cambiato il mondo – ha spiegato il titolare del dicastero del turismo, riporta Adnkronos -. I mercati, in generale, ma il mercato anche del turismo cambia e cambierà in modo strutturale. È cambiato il contesto, cambia il contesto in modo strutturale, i costi di energia e trasporti. Motivo per cui abbiamo avviato un percorso, ieri abbiamo fatto una prima riunione con gli assessori regionali e avviato un percorso per la ridefinizione del Piano strategico del turismo”.



Per il titolare del dicastero del turismo è arrivato il tempo di “tirare la riga e ripartire, dandoci obiettivi chiari, certi, perché dobbiamo adeguarci al contesto che è cambiato”.