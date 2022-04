Magoni, Regione Lombardia: “Grandi eventi in prospettiva delle Olimpiadi”

di Cristina Peroglio

09:48

È già tutto rivolto al grande appuntamento delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 il percorso turistico della Lombardia. Lo conferma l'assessore regionale al Turismo e Moda Lara Magoni (nella foto). "Puntiamo a far crescere la regione come destinazione dei grandi eventi - spiega - con uno sguardo lungimirante verso l'appuntamento del 2026".

Concretamente, oggi la Lombardia si avvicina all'appuntamento olimpico con forti investimenti sulle infrastrutture, "che sono il biglietto da visita più importante".

L'assessore sottolinea le ampie possibilità della Regione, che dispone di un territorio vasto, con una proposta turistica a 360 gradi e che si può vivere 365 giorni l'anno.



L'eco delle crisi

"Gli ultimi due anni sono stati difficili non solo per la Lombardia, ma per tutto il mondo - dice ancora - con continui cambi di scenari e prospettive. Oggi piangiamo la strage umana senza giustificazione di una guerra e, dal punto di vista economico, perdiamo 3 miliardi di euro, che era il valore del turismo russo, e 820 milioni per quanto riguardava i flussi dall'Ucraina".



Forte delle capacità di flessibilità maturate negli anni di pandemia, la Lombardia rivolge oggi la sua promozione sia ai mercati di prossimità europei, sia alla Cina, agli Emirati e agli Usa.



Il segmento wedding

Un investimento particolare la Regione lo sta dedicando al wedding. "In Italia è un mercato da 5 miliardi di euro - sottolinea Magoni - e sul nostro territorio registriamo una forte spinta nella zona dei laghi, ma anche su destinazioni meno tradizionali e blasonate, come i rifugi di montagna. Per questo abbiamo investito sulla nostra piattaforma promozionale InLombardia, per creare un canale specifico dedicato a questo tipo di turismo".