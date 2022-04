Venezia per eventi outdoor, obiettivo Mice

13:52

Una primavera all’insegna degli eventi e delle grandi mostre per la stagione della ripartenza a Venezia. Come riporta Hotelmag, con il ritorno del turismo straniero, anche d’oltreoceano, grazie alla Biennale d’Arte, che quest’anno anticipa di un mese l’apertura, tutti i settori produttivi della città si sono rimessi in moto dopo un lungo periodo.

Pubblicità

Con un calendario fitto di appuntamenti di grande respiro Venezia è pronta alla stagione 2022, e con nuove formule e proposte di offerta turistica integrata.



“Il settore Mice – ha detto l’assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Simone Venturini – rappresenta per la città un segmento in crescita, grazie a proposte di alta qualità. Venezia ha caratteristiche che la rendono in grado di coniugare l’attività congressuale con il tempo libero, tra arte, cultura e natura. In quest’ottica spiccano il Lido e l’Arsenale. A breve l’Isola potrà contare su un centro congressi completamente rinnovato, mentre l’area dell’Arsenale Nord si attesta sempre più come spazio versatile e capace di accogliere eventi di natura diversa. Dal Salone Nautico Venezia, dal 28 maggio al 5 giugno”.



Anche la Darsena Grande è spesso protagonista di eventi di rilievo: un palcoscenico a cielo aperto, con la disponibilità di spazi indoor, sia attrezzati che da allestire, e outdoor, dalla lunga fondamenta che si affaccia sulla Darsena Grande ai Bacini di carenaggio.