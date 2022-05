Sardegna in allarme: lavoratori stagionali introvabili

17:33

Grido d’allarme dalla Sardegna, dove i lavoratori stagionali sono diventati ormai pressochè introvabili.

Come riporta infatti L’Unione Sarda, salari bassi e reddito di cittadinanza spingono sempre più addetti a cercare un impiego in altre regioni, soprattutto del Nord Italia.



Gli operatori del settore turismo denunciano la difficoltà di trovare personale, in tutti i settori: dai camerieri a giornata per alberghi, eventi e ristoranti ai cuochi, passando per gli operai fino ad arrivare ai marittimi, sono molti quelli che preferiscono accettare offerte di lavoro in altre regioni, soprattutto nel Nord Italia.



I problemi alla base sono tanti: i bonus del governo, come il reddito di cittadinanza, che 'disincentivano' la ricerca del lavoro, ma anche le paghe e le condizioni più favorevoli offerte altrove.

E poi, sempre in tema di lavoro, ci sono altri nodi da sciogliere: il sistema dei concorsi, per molti da rivedere, e gli stage, che secondo molti sarebbero una forma di 'nuova schiavitù'.