Piemonte e turismo lento: appuntamento il 31 maggio con il webinar di TTG

09:46

Ultimi giorni per iscriversi al webinar di specializzazione organizzato da TTG Italia il 31 maggio alle 14,30 e riservato ai professionisti del settore.

Obiettivo del momento di formazione – della durata di 90 minuti – è quello di porre al centro l’offerta dell’area Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.



Il webinar, organizzato dalla Camera di Commercio locale in collaborazione con TTG Italia e con l’intervento delle Atl preposte alla promozione dei territori dell’Alto Piemonte, si propone di sviluppare un percorso di specializzazione strutturato per i professionisti del turismo.



Agli agenti verranno presentate soprattutto destinazioni estranee ai circuiti di massa, in grado di catturare l’attenzione del cliente che entra in agenzia di viaggi in cerca di idee utili a soddisfare la domanda di vacanze lente.



La partecipazione è gratuita, con iscrizione effettuabile all’indirizzo Webinar Camera di Commercio.