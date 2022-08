21:00

Tutto è pronto per celebrare Ferragosto a MagicLand. Il parco divertimenti alle porte di Roma celebrerà la notte del 15 agosto con un evento all’insegna della musica e del divertimento.

La serata si aprirà alle 21.30 per andare avanti fino all’1 di notte.



Tra le attrazioni, dj set a cura di Dj And e schiuma party.



Di giorno i visitatori potranno inoltre assistere al nuovo spettacolo ‘Bang Bang’, in scena tutti i giorni dalle 17 alle 18 nella nuova area a tema Old West.