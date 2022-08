08:01

Il Piano Strategico del Turismo 2023-2027 è stato al centro dell'incontro che si è tenuto ieri in videoconferenza tra il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e gli assessori regionali. L'incontro ha riguardato anche le linee guida di sviluppo dell’enogastronomia e l'accelerazione dell’utilizzo del Fondo nazionale del comparto.

Il ministro, in particolare, ha evidenziato la necessità di "istruire la pratica del Piano strategico, nonostante l’attuale quadro politico, in piena sintonia con le Regioni".



La strategia

Durante l'incontro sono anche stati ricordati i pilastri strategici del Piano, ovvero innovazione, sostenibilità, qualità e sicurezza, formazione e governance.



Al termine della riunione, come si legge in una nota del Ministero, il presidente degli assessori regionali al Turismo, Daniele D’Amario (Abruzzo), ha espresso "piena condivisione con la strategia del ministero”.