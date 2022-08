Sicilia, rinnovato il portale VisitSicily

14:28

La Regione Sicilia rinnova il proprio portale turistico VisitSicily inserendo contenuti extra, una nuova grafica e un'ottimizzazione per dispositivi mobile. Disponibile in quattro lingue, vuole essere un utile strumento per i viaggiatori diventando una sorta di guida digitale tascabile.

Come si legge su regione.sicilia.it, all'interno del sito sono proposti, infatti, diversi 'temi vacanza', per scoprire il territorio in ogni stagione dell'anno.



"La nuova versione di VisitSicily ci mette al passo coi tempi - sottolinea l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina -. Aggiorna lo strumento ufficiale di promozione turistica online della Sicilia e assume un ruolo fondamentale per la comunicazione e il marketing territoriale di tutta l'Isola".



Gaia Guarino