Mentre gli albergatori delle località rivierasche della Liguria sorridono per un’estate da tutto esaurito, Genova confida nel Salone Nautico per spingere le prenotazioni di settembre e, dopo i lunghi mesi bui dell’emergenza Covid, torna a sperare nella ripresa del congressuale.

Tuttavia i nodi non mancano, come sottolinea Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova: “Da un lato i ricavi crescono, ma dal punto di vista dei costi stiamo soffrendo – sottolinea -. Il prezzo dell’energia è raddoppiato rispetto a maggio ed è 7 volte tanto rispetto all’estate scorsa, una follia. Questo ovviamente si ripercuote sui fornitori, tutti subiscono aumenti a valle”.



Ora comunque il tasso di occupazione è altissimo, intorno al 90%, “e si sono rivisti tanti stranieri – sostiene in un’intervista a Genova24.it -. Per il abbiamo già molte prenotazioni e gli espositori si sono mossi in anticipo. Ci sono ancora diverse camere disponibili, ma la tendenza è assai positiva”.