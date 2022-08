12:58

“Le presenze dei turisti in Liguria nel mese di giugno hanno superato ampiamente quelle del 2019 e a luglio abbiamo registrato numeri da tutto esaurito nelle nostre località, sia in quelle di mare sia nell’entroterra”. Non nasconde la soddisfazione per una stagione estiva memorabile il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il ritorno degli stranieri

Particolarmente soddisfacente l’indicatore riguardante gli arrivi internazionali: “Il dato più significativo e che ci rende più orgogliosi - dichiara Toti, come riporta liguria.today - è quello del ritorno importante degli stranieri: gli arrivi da oltrefrontiera segnano un +1,64% rispetto proprio al 2019, ultimo anno prima della pandemia”. Germania, Svizzera, Francia ma anche Stati Uniti i principali mercati emissori.



Una stagione eccezionale, dunque, il cui merito secondo il presidente è da attribuirsi sia ai vaccini, sia alle campagne promozionali che evidentemente sono state efficaci.