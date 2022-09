21:01

Pubblicità

Bergamo e Brescia marciano a passi spediti sul progetto dedicato alla Capitale Italiana della Cultura 2023. Le due città, guidate dai sindaci Giorgio Gori ed Emilio Del Bono, stanno lavorando per elaborare risposte attuali e di alto profilo alle tante sfide che arrivano dallo scenario contemporaneo.



Il progetto Bergamo Brescia 2023 nasce proprio per rilanciare le due città dopo la pandemia ma si candida a diventare un riferimento principale al di fuori di questi territori per l’innovazione delle policy delle amministrazioni locali, per lo sviluppo di partnership tra pubblico e privato, per il successo di processi partecipati dai cittadini.



“La Città Illuminata” è il tema prescelto per Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e ha portato all’identificazione di quattro aree tematiche per concretizzare iniziative e progetti che si riferiscono alla sostenibilità e alla transizione ecologica, ai nuovi modelli di welfare e inclusione sociale, all’imprese dei territori e alla loro capacità di innovazione tecnologica, alla valorizzazione del grandissimo patrimonio culturale.

Fra le tematiche in primo piano, quella relativa alla Città dei tesori nascosti, che mira a valorizzare non solo i monumenti storici e i complessi archeologici che hanno dato vita agli attuali assetti dei centri storici, ma anche i percorsi che ‘escono’ dalle città per costituire un patrimonio paesaggistico congiunto.