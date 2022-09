Rizzi, Global Blue: “Ecco perché occorre abbassare la soglia del tax free”

di Amina D'Addario

L'Italia potrebbe essere un Paese ancora più attrattivo per i turisti internazionali dediti allo shopping tax free. Ma come? Secondo Stefano Rizzi, country manager di Global Blue, rivedendo la normativa italiana, che è poco competitiva.

I turisti extra Ue possono infatti usufruire del beneficio fiscale sugli acquisti, ovvero il recupero dell'Iva sui prodotti comprati, solo superando un limite minimo di spesa, che attualmente è pari a 154,94 euro, il più elevato dell'Ue.



La proposta

"Quello che stiamo chiedendo alle istituzioni - ha spiegato Rizzi nel corso di un evento organizzato nella lounge romana di piazza di Spagna - è di abbassare la soglia del tax free shopping in Italia. Non ha senso avere la soglia più alta in Europa, mentre tutti gli altri Paesi, proprio per attrarre i turisti, l'hanno abbassata o addirittura tolta".



Modificare la normativa avrebbe poi risvolti positivi sulle microimprese perché, ha precisato Rizzi, "significherebbe anche favorire gli acquisti presso un artigiano o i negozi più piccoli".