Piemonte, la scoperta dei turisti internazionali: estate a doppia cifra

09:49

Il ritorno del turismo estero e la conferma della componente nazionale hanno trainato la stagione dell’incoming in Piemonte, che ha registrato un incremento del 27% negli arrivi e del 28% nelle presenze rispetto all’anno precedente.

Un prodotto turistico che soddisfa le aspettative, come emerge dall’aumento delle recensioni online che, per il comparto ricettivo, hanno fatto registrare un più 32,4% con commenti migliori, in media, rispetto a quelli complessivi del prodotto Italia: 86,6/100 contro una media nazionale del di 85,7/100.



Il mix di clientela

Il monitoraggio della spesa del primo semestre 2022 conferma i movimenti dall’estero: sul territorio montano delle grandi stazioni sciistiche si riconduce sostanzialmente al mercato francese (44%) e nel Verbano al mercato tedesco (39%); mentre nella città di Torino risulta più distribuita: mercato inglese (13%), mercato svizzero (13%) e poi francese (12%).



Dati in miglioramento anche rispetto al periodo pre-pandemico “con un sorprendente +7% nei confronti del 2019 - sottolinea l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio -: segno sicuramente della ritornata voglia di viaggiare e fare vacanza, ma anche dell’efficacia delle attività di promozione e comunicazione”.



Aspettative d'autunno

Intanto lo sguardo si spinge alla stagione autunnale, che mostra segnali interessanti: “Il 36% degli italiani che faranno vacanza in Italia – spiega Alessandro Zanon, direttore di Visit Piemonte (nella foto) - ha segnalato la nostra regione come destinazione possibile, concentrando il soggiorno anche nelle prime settimane di ottobre. Oltre il 46% delle offerte veicolate sulle Online Travel Agency per il mese di settembre risulta già venduto online e per i prossimi mesi si registra un tasso di saturazione pari al 28% per ottobre e al 18% per novembre. La prospettiva ci sembra decisamente positiva”.