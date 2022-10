Debutta Towns of Italy, gli ‘experience makers’ del turismo italiano

14:43

Un rebranding che è anche un passaggio di crescita. Florencetown, tour operator fiorentino fondato nel 2006 da Luca Perfetto (nella foto) e Urbano Brini, diventa Towns of Italy e allarga il proprio raggio d'azione da Firenze ad altre destinazioni in tutta Italia.

Towns of Italy, che debutta ufficialmente a TTG Travel Experience 2022, estende in Italia il modello di creazione di esperienze ormai consolidato di Florencetown e offre ai suoi clienti esperienze autentiche per piccoli gruppi e privati, dedicati a un target medio/alto di turisti incoming: lezioni di cucina regionale e italiana con chef professionisti, tour in Vespa e in bicicletta, tour con guide esperte dei principali poli museali, dagli Uffizi all'Ultima Cena.



La filosofia che ispira Towns of Italy è quella degli “experience makers". "Noi siamo produttori di esperienze su scala nazionale - sostiene il ceo Luca Perfetto - e questo ci differenzia da tutti gli altri in un settore fortemente frammentato che negli ultimi anni ha visto la nascita di tantissimi piccoli operatori locali. Un settore dove oggi, troppo spesso, c'è tanta molta improvvisazione e poca professionalità. Ad oggi, inoltre, questa offerta è raccolta da grandi rivenditori mentre manca un player nazionale di riferimento su tutto il territorio. Towns of Italy, come Florencetown fino a oggi in Toscana, invece produce direttamente - professionalmente - su ogni territorio presidiato tutto quello che offre e dunque ha il controllo diretto su tutta la propria filiera, garantendo così un’offerta autentica, locale e di grande qualità".



Oggi la struttura di Towns of Italy conta circa 120 persone, un team di professionisti qualificati, localizzati su tutte le destinazioni.