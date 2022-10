Spazio alle esperienze: le città italiane cambiano pelle

12:30

La domanda di esperienza ha profondamente cambiato il modo di fare promozione degli operatori e dei territori italiani.

I mercati stranieri hanno inaugurato un sistema completamente diverso di godere la vacanza, che si trasforma in coinvolgimento attivo e nuove cose da fare.

Pubblicità

E così, gli operatori hanno adeguato la prpria offerta per intercettare un bacino di viaggiatori dalle enormi potenzialità di crescita e trasversale nella fruizione.

Il Touring Club Italiano ha ad esempio lanciato la maxi-caccia al tesoro a squadre, che ogni anno in ottobre coinvolge i borghi bandiera arancione, portando in luce anche gioielli meno noti del panorama italiano.

Dal canto suo, Quiiky dedica un tour guidato da Milano al lago di Como che consente di immergersi nelle atmosfere di ‘House of Gucci’.



E ancora, Isabella Calidonna con il suo ‘ArcheoRunning’ propone running tour o passeggiate di light jogging accessibili a tutti nei luoghi iconici di Roma.

Il servizio completo è disponibile online sull’edizione digital di TTG Today del 13 ottobre.