11:00

Parte l’allarme sul turismo di montagna dopo la pubblicazione dell’indagine di Skipass Panorama Turismo, che mostra come le aziende del comparto neve soffriranno particolarmente quest’inverno per i costi provenienti dal caro energia.

E il ministro del Turismo Daniela Santanchè (nella foto) garantisce alle imprese del settore vacanze sci l’appoggio del Governo.



“Dopo stagioni difficili il turismo di montagna intravede segnali di ripresa, ma il caro energia avrà un peso importante – dice il ministro -. È per questo che il Ministero si impegnerà a mettere in campo misure di sostegno per il settore, affinché sui 30 miliardi che abbiamo individuato con la Nadef, il comparto del turismo di montagna possa ricevere tutte le risorse necessarie. Questo anche per recuperare le perdite causate dalla pandemia.”



Il peso del costo dell’energia è sicuramente fortemente rilevante su un settore come quello del turismo invernale che vede all’opera imprese particolarmente energivore che non possono scaricare tutti gli extra-costi sul cliente finale.