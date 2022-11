Federalberghi Torino con Fondazione Ordine Mauriziano per la Palazzina di Caccia di Stupinigi

21:00

Federalberghi Torino e la Fondazione Ordine Mauriziano, proprietaria della Palazzina di Caccia di Stupinigi, hanno siglato un accordo di partnership e collaborazione finalizzata a promuovere e a incentivare le visite alla residenza sabauda.



Attraverso l’intesa, gli associati e i turisti ospiti delle strutture associate a Federalberghi Torino potranno beneficiare, a fronte della presentazione di un voucher, di una tariffa ridotta per visitare il complesso settecentesco progettato da Filippo Juvarra.



L’accordo mira a far conoscere ai turisti che visitano Torino la Palazzina di Caccia e ad avviare una collaborazione tra i due enti al fine di definire offerte turistiche integrate, gestire l’accomodation e l’incoming per eventi, ospiti e clienti, lavorare in sinergia per migliorare l’offerta turistica e mettere a disposizione il rispettivo know how per l’organizzazione di convegni e riunioni nonché di iniziative esperienziali per singoli e gruppi.



“La Palazzina di Caccia di Stupinigi è un patrimonio architettonico, storico e culturale di inestimabile valore, un gioiello che merita di essere valorizzato e promosso all’indirizzo dei turisti che visitano la nostra città e soggiornano nelle strutture turistico-ricettive affiliate alla nostra associazione – spiega in una nota Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –. Siamo quindi particolarmente onorati di poter siglare questo accordo con la Fondazione Ordine Mauriziano che sancisce l’inizio di una collaborazione finalizzata a rilanciare il turismo nella nostra città, a promuovere le visite alla Palazzina e a proporre ai turisti un’offerta culturale completa”.