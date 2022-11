Estate da record in Trentino, numeri in crescita anche sul 2019

15:56

Oltre 2,8 milioni di arrivi e quasi 11,5 milioni di presenze. Sono questi i numeri dell’estate in Trentino presentati dall’assessore provinciale Roberto Failoni e dall’a.d. di Trentino Marketing Maurizio Rossini.

I dati Ispat fanno dunque emergere una stagione da record per il turismo nel territorio, secondo quanto riportato dall’Ansa, con una crescita del 6 per cento negli arrivi e del 5 nelle presenze rispetto ai dati del 2019.



"C'è stato un ritorno molto robusto su tutte le aree lacustri, lago di Garda in primis, ma non solo. È stato un anno record sia per presenze internazionali, che ammontano a 4.540.698, sia per gli ospiti italiani, che sono stati 6.957.605", ha spiegato Rossini.