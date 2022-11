Cresce il Piemonte del turismo in attesa della neve: +43% gli arrivi sul 2021

14:34

Una crescita del 43% negli arrivi e del 45% nelle presenze rispetto al 2021. Sono questi i dati della ripresa del turismo in Piemonte, presentati questa mattina nel corso di una conferenza stampa dall’assessora al Turismo Vittoria Poggio, dal presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris e dal direttore di VisitPiemonte Alessandro Zanon.

“Se il dato sul 2021 è relativamente poco significativo – spiega Carlevaris – interessante è invece il confronto con il 2019. Nel 2022, con numeri aggiornati a fine ottobre, abbiamo registrato un incremento di arrivi del 4,7% e sulle presenze siamo cresciuti del 7,5%, con un prolungamento della durata del soggiorno”.



Un incremento che si fa sentire anche sull’incidenza del turismo sul Pil della regione. “Nel 2019 l’incidenza del comparto sul Pil era del 7% - dice l’assessora Poggio – mentre nel 2022 è passato al 7,4%. Una crescita per la quale devo ringraziare la resilienza e la caparbietà di tutti gli operatori”.



Fra i territori della regione, il più gettonato resta Torino, seguito dai laghi e dalle colline. Molto buono il sentiment di soddisfazione del cliente: l’analisi dell’osservatorio turistico del Piemonte registra un 86,8 su 100, superiore al dato medio italiano, fermo all’86 su 100.



La regione si presenta ai nastri di partenza per la stagione invernale: secondo l’osservatorio, del 31% di italiani che manifestano la volontà di effettuare una vacanza invernale, il 47% è orientato a scegliere il Piemonte.



E per spingere la loro decisione e quella dei turisti internazionali, la Regione sta lanciando la nuova campagna neve dal claim ‘Piemonte, l’esperienza che non ti aspetti’.