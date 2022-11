di Francesco Zucco

11:30

Il lavoro stagionale sarà compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza, nel caso in cui il compenso per la prestazione lavorativa non superi i 3mila euro annui.

Questa una delle novità introdotte dalla manovra di bilancio riguardo all'Rdc in relazione ai contratti a termine: un tema particolarmente sentito dal turismo, che la scorsa stagione aveva lamentato la difficoltà nel reperire personale stagionale.



Le esigenze delle aziende

L'annuncio è arrivato durante la conferenza stampa dal ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha motivato la decisione sottolineando come ci siano periodi con "picchi di attività" e precisando che "talvolta le aziende non riescono a trovare personale che possa rispondere alla chiamata".



La norma dunque consentirebbe ai cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza di svolgere attività stagionali senza perdere il diritto al sussidio in questione.