Cortina d’Ampezzo, riparte il 26 novembre la stagione sciistica

17:30

Riaprono i comprensori sciistici di Cortina d’Ampezzo. Sabato 26 novembre inzierà ufficialmente la stagione invernale della Regina delle Dolomiti.

Primo impianto ad aprire, come da tradizione, sarà il Col Gallina, con la pista Ovest e la seggiovia, che sarà operativa dalle 8.30 alle 16.



“Siamo felici di confermare l’apertura di sabato, dopo giorni un po’ caotici in cui sono uscite notizie contrastanti riguardo alla data di inizio stagione - dichiara in una nota Alberto Dimai, presidente della società Ista -. Purtroppo speravamo cadesse più neve, ma adesso che le temperature si sono abbassate e continueranno ad abbassarsi nei prossimi giorni, siamo pronti”.



È già possibile acquistare lo skipass stagionale e le altre soluzioni giornaliere. Per il week end di apertura la vendita sarà però effettuata solo presso le casse del Col Gallina.



Per chi acquisterà lo skipass online sul sito Dolomiti Superski sono previste riduzioni del 5% sulle tariffe e ulteriori agevolazioni fino al 24 dicembre.



L’ufficio Skipass di via Marconi 15 (Cortina) sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 e la domenica solo la mattina.