Marcia indietro del governo sul Pos: stop alla soglia dei 60 euro

09:49

C’è anche l’eliminazione della normativa relativa al Pos tra le novità del terzo pacchetto di emendamenti del Governo alla manovra presentato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La norma - che introduceva dal primo gennaio la soglia di 60 euro sotto la quale non sarebbero scattate sanzioni in caso di rifiuto dell’esercente di far utilizzare il Pos da parte dei clienti - era statga bloccata da Bruxelles.

Come spiega Il Sole 24 Ore il governo, dunque, fa marcia indietro tornando alla vechia norma, che prevede la sanzione di 30 euro a chi rifiuta il pagamento elettronico. La misura, ha spegato il ministro, verrà sostituita con l’introduzione di crediti d’imposta a titolo di ristoro delle commissioni versate da commercianti e professionisti per i pagamenti digitali. Immutato invece il nuovo limite all’utilizzo dei contanti, fissato in 5mila euro.