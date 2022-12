Rimini d’inverno tra luci, cultura ed eventi

16:12

Non solo mare. Per le feste, Rimini si riposiziona come meta ideale per gli amanti della cultura, dell’arte e del buon cibo con un’ampia offerta esperienziale per far conoscere le bellezze del territorio, i musei e l’eredità felliniana, nonché i sapori della Romagna.

Ricco anche il calendario degli eventi, che conta oltre 150 appuntamenti in un mese. Tra questi cori sotto l’albero, concerti di Natale, spettacoli circensi, danza e artisti internazionali.



Le celebrazioni culmineranno il 31 dicembre con il 'Capodanno più lungo del mondo', il cui programma prevede una lunga notte di festeggiamenti diffusi con musei aperti e gratuiti (dalle 21) e visite guidate fino alle 2 di notte al Palazzo del Fulgor, Part, Teatro Galli, Domus e Museo della città e con dieci diversi spazi del centro cittadino, ognuno con una proposta artistica diversa. Dall’energia vocale e musicale dell’artista francese Kelly Joyce allo spettacolo dell’Incendio dal Castello fino ad arrivare alle proposte più contemporanee con i dj-set di Frankie Hi-nrg MC, Paradiso Reunion, Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino Zanetti, DJ Max Monti & Gam Gam.



Non mancheranno le luminarie (circa 80 chilometri), il grande albero di Natale in piazza Tre Martiri e gli Angeli tridimensionali all’Arco d’Augusto. A fare da cornice, la pista di ghiaccio e il villaggio di Natale in piazzale Fellini.