08:03

Roma, Venezia, Firenze, la Costiera Amalfitana. Le destinazioni classiche si confermano le più amate dagli stranieri che raggiungono la Penisola. A rilevarlo è Destination Italia, che analizzando le prenotazioni nei primi 11 mesi del 2022, ha riscontrato una forte tenuta di quelle mete che da sempre sono particolarmente battute dai visitatori d’oltreconfine.

Nell’anno della ripartenza post Covid, si è perciò confermato l’interesse per la Capitale, Venezia, Firenze, Milano, i laghi del Nord Italia, Napoli e la Costiera Amalfitana.



Crescono le mete alternative

Nonostante ciò, però, è cresciuto l’interesse per destinazioni alternative. “Abbiamo riscontrato la crescita dell’interesse nei confronti di regioni ‘di terra’ come il Piemonte, ma anche l’Umbria, il Trentino, e l’interesse continuo per le regioni sul mare come Liguria, Sicilia, Sardegna, Puglia ed Emilia Romagna”, rivela l’azienda in una nota, sottolineando come le implicazioni di questo fenomeno siano “positive per tutta la filiera turistica italiana, perché lasciano intuire il potenziale di soggiorni più lunghi, e quindi maggiore spesa turistica, viaggiatori di ritorno e destagionalizzazione”.