Torino e Palermo le città più amate dagli italiani

19:30

Wonderful Italy rivela quali sono, stando ai dati del proprio report, le città italiane più gettonate tra gli italiani durante l'inverno. Le statistiche prendono in considerazione le prenotazioni delle case vacanza, core business dell'azienda, e da ciò emerge come a essere incoronate regine della stagione siano Torino e Palermo.

Il capoluogo piemontese registra l’incremento maggiore, con quasi il 70% in più di notti vendute a dicembre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.



La Sicilia, invece, trionfa con Palermo che risulta la meta più apprezzata, con 1500 notti vendute in tutto dicembre rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



Come riporta balarm.it, performano bene anche Napoli e Genova a conferma che, complice l'inusuale clima mite degli ultimi giorni, vi sia un chiaro piacere di riscoprire fuori stagione quelle che sono notoriamente ritenute destinazioni estive, dando impulso a una concreta destagionalizzazione dei flussi turistici. G.G.