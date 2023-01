di Alberto Caspani

“L’Italia dev’essere all’altezza degli antichi Romani in ambito termale”. Il ministro del Turismo Daniela Santanchè (a destra nella foto), in visita alla fiera Les Thermalies 2023 di Parigi, ha dichiarato di non essere soddisfatta dell’attuale posizione di mercato del Belpaese nel segmento termale (quinto al mondo) e del benessere (ottavo al mondo), tenuto conto che gli altri popoli d’Europa hanno ereditato queste due tradizioni proprio dalla cultura latina.



Collaborazione con gli operatori

“Entrambi i settori hanno sofferto più di altri gli effetti della pandemia - ha evidenziato il ministro - e, per quanto oggi siano in forte crescita, saranno supportati dal Governo affinché possano trovare condizioni di sviluppo differenti. Esempio del nuovo dialogo avviato fra operatori, Enit e Ministero del Turismo è Ischia, la cui tradizionale termale è stata posta al centro della fiera francese per ridare slancio all’isola, dopo la tragica frana dello scorso novembre”.

“Il potenziale degli impianti italiani sul mercato francese è straordinario. - ha sottolineato Emanuela D’Alessandro (a sinistra nella foto), ambasciatrice dell’Italia a Parigi - Stanno diventando sempre più veicolo di sviluppo dei territori e di destagionalizzazione dell’offerta”.