Marche: approvato il piano annuale per il turismo da 4,8 milioni di euro

Iniziative rivolte agli enti locali, agli operatori e alle imprese e iniziative di valorizzazione turistica. Sono questi i punti su cui si concentrerà il piano annuale per il settore approvato dalla Regione Marche e che potrà contare su uno stanziamento di 4,8 milioni di euro, cifra, si legge su Ansa.it, che si sommerà ai 3,9 milioni destinati a promozione e internazionalizzazione.

"Siamo al lavoro per potenziare l'immagine e l'offerta turistica regionale - spiega il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli - e i dati record stabiliti nell'anno 2022 ci dimostrano che siamo sulla strada giusta ma che c'è ancora molto da fare per promuovere le Marche in Italia e nel mondo".



Per la regione il 2022 si è chiuso con il record di 2,5 milioni di arrivi e 11,3 milioni di presenze, con un incremento di oltre 21 punti percentuali rispetto all’anno precedente.