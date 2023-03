08:04

Occorre lavorare insieme. Arriva forte l’appello dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci (nella foto): “Dobbiamo unire le forze per aumentare la capacità di programmazione, intensificando le relazioni con tour operator e agenzie di viaggi, interlocutori fondamentali nel definire una strategia per il futuro”.

Messaggio ribadito anche da Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, che ha ribadito come “Nel 2022 Napoli ha registrato numeri record, e il 2023 si prospetta ancora migliore. Abbiamo l’opportunità di ottenere risultati importanti, Napoli deve diventare una della capitali del turismo, anche grazie alla fitta programmazione di eventi alla quale abbiamo lavorato. Servono però infrastrutture in grado di accogliere un turismo di qualità. Bisogna intervenire sui servizi, creando una relazione virtuosa con il sistema privato in grado di dare slancio al settore”.



Intanto, Armato sottolinea come il turismo a Napoli “Non è più mordi e fuggi, ma evidenzia un crescente numero di persone che si ferma in città per 4 o 5 notti. A loro dobbiamo offrire strutture di qualità e tutti quei servizi che li invoglino a tornare”. I.C.