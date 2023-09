Santanchè su Venezia: “La decisione dell’Unesco un risultato straordinario”

21:00

“Apprendo con gioia che Venezia non sarà inserita nella lista dei siti a rischio dall’Unesco ed esulto, come ogni altro italiano, per questo straordinario risultato che premia l’impegno del Governo, della Regione Veneto e del Comune di Venezia che con il gioco di squadra hanno vinto una partita difficile”. Con queste parole il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), commenta la decisione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.



Pur esprimendo soddisfazione, la titolare del MiTur sottolinea che “questo non deve assolutamente diminuire gli sforzi per proteggere una città che è un monumento a cielo aperto e che deve essere possibile ammirare da tutti fino alla fine dei tempi ed è per questo che Venezia potrà sempre contare sul mio impegno personale e di tutto il Ministero del Turismo per tutelare la sua unicità e tipicità”.

“Continueremo a lavorare – conclude - per promuovere un turismo sempre più accessibile e sostenibile, come da visione industriale che abbiamo definito per il settore”.