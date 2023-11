A Leolandia si festeggia il ‘Natale Incantato'

12:20

Leolandia è pronto per festeggiare il Natale. A dare il benvenuto agli ospiti, un altissimo albero sormontato da una stella dorata e circondato da giganteschi pacchi dono. Il ‘Natale Incantato di Leolandia’ porta in un mondo popolato di elfi e fate, ispirato alle atmosfere del nord Europa, nel quale trovano spazio anche tanti pinguini. Ospite d’onore Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini nella sua baita, per ricevere le loro letterine e scattare una foto ricordo.

Vicino alla giostra dei cavalli, gli animatori del trucca bimbi trasformano gli ospiti del parco in principi e dame, con vivaci make-up a tema; cioccolata calda, zucchero filato e altre leccornie accompagnano le giornate da trascorrere tra giostre, animazioni itineranti e pattinate sul ghiaccio fino al tramonto, quando migliaia di luci illuminano i grandi alberi di Natale e tutto il parco.



Appuntamento speciale con gli spettacoli a tema natalizio, che promuovono l’amore per il prossimo e la condivisione: dallo show di benvenuto alla grande parata che chiude la giornata di Leolandia sotto una nevicata.

Per il Natale Incantato Leolandia presenta 'Merry Christmas! La Notte di Natale', un grande show ispirato alla tradizione di Broadway.



Pronti a festeggiare anche tutti i personaggi dei cartoni animati: Masha e Orso, Bing e Flop, i PJ Masks – Superpigiamini nell’area a tema a loro dedicata, Ladybug e Chat Noir di Miraculous e il Trenino Thomas. Presenti anche Bluey e la sorellina Bingo, con un mini-live show.



Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, dichiara: “Con questa tematizzazione offriamo a grandi e piccini un’immersione nei valori più autentici delle festività natalizie, all’insegna dell’amore e della solidarietà, in un momento storico purtroppo nuovamente segnato da eventi tragici che colpiscono anche i bambini. Il nostro compito è divertire, ma sentiamo il dovere morale di condividere con gli ospiti di tutte le età la speranza in un mondo più attento e sensibile al valore della vita”.