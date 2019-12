La Grecia fa leva su lusso e Mice. E dal 2020 “ufficio di Milano potenziato”

di Isabella Cattoni

L’obiettivo è quello di incrementare i numeri sul mercato italiano, ma quel che più conta è di farlo facendo appello all’offerta lusso e Mice della Grecia: il segretario generale del Ministero del Turismo greco, Dimitris Fragakis (nella foto con Kyriaki Boulasidou), fa tappa a Milano e a Torino proprio per porre l’accento sul cambio di passo impresso alla promozione nel nostro Paese.

I numeri fino a ottobre

“I dati relativi ai primi 10 mesi del 2019 sono positivi, e questo malgrado sia stata forte la concorrenza subita dal Mar Rosso - spiega il segretario -. Abbiamo infatti ricevuto oltre 23 milioni di turisti internazionali, dei quali 1,5 milioni erano italiani, in crescita del 4 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2018”. Ma le aspettative per l’anno a venire sono ancora più ambiziose: “L’obiettivo sul mercato italiano è quello di crescere di un ulteriore 10 per cento, facendo leva sulle enormi potenzialità da sfruttare nel segmento lusso e in quello Mice”.



Gli investimenti in programma

E per rendere più incisivo il messaggio, il segretario parla di un “potenziamento dell’ufficio di Milano capitanato da Kyriaki Boulasidou con l’inserimento di una nuova figura professionale”. Ma anche di “Due campagne di marketing programmate per il 2020. Una, da gennaio ad aprile, gestita a livello internazionale su diversi mercati compreso quello italiano. Una seconda, ‘regionale’, seguita direttamente dalla sede di Milano e programmata da maggio a ottobre, “per spingere sui ritardatari, in quanto quello italiano è ancora un mercato fortemente condizionato dalle prenotazioni last minute”.

Un mercato comunque molto interessante sia per capacità di spesa sia per modalità di fruizione della vacanza: “Si tratta soprattutto di viaggiatori individuali, ai quali possiamo offrire plus difficilmente riscontrabili in altre mete nostre competitor: sicurezza, qualità e un’offerta molto varia”.



Obiettivo lusso

E malgrado la crisi economica che ha attraversato il Paese negli ultimi anni, il segretario sottolinea come “Siano stati compiuti importanti investimenti in direzione del target lusso, grazie anche all’apertura di strutture d’eccellenza a Creta, Rodi, Mykonos, Atene, Rodi, nel Peloponneso e in Calcidica”.