Cina: Pechino promuove il turismo nelle aree suburbane

15:53

Non solo il centro città, ma anche le aree suburbane. Pechino ha deciso di promuovere il turismo al di fuori della metropoli, come ha stabilito l’ufficio municipale per la cultura e il turismo.

Secondo le autorità, esistono oltre 710 fornitori di servizi turistici speciali, come riporta ansa.it: tra questi case della pesca o castelli del vino, oltre a 500 alloggi di lusso.



In particolare, viene promossa la ristrutturazione e la costruzione di hotel di fascia alta anche nelle aree limitrofe. Inoltre l’ufficio starebbe valutando anche l’ipotesi di creare uno standard di classificazione per gli alloggi rurali.