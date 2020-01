Tokyo: aprirà in estate parte della Haneda Innovation City

14:20

Per anni, l'aeroporto di Haneda è stato la porta d’ingresso internazionale non solo per Tokyo, da cui dista pochissimo, ma per tutto il Giappone. La sua apertura ha portato un altissimo numero di persone, culture e idee nel Paese, segnando l'inizio di una nuova era. Primo aeroporto costruito per servire la città, a partire dal 1966 è stato affiancato dallo scalo Narita.

Ora l'area dell'aeroporto di Haneda è destinata a trasformarsi ancora una volta. È stata infatti annunciata la costruzione di un nuovo complesso culturale e tecnologico vicino al terminal internazionale, denominato Haneda Innovation City.



È destinato a diventare la meta principale per tutti i viaggiatori che desiderano provare la cucina gourmet, avvicinarsi alla cultura tradizionale giapponese e rilassarsi con attività come concerti di musica. Ma questo non è tutto, Haneda Innovation City ospiterà anche strutture per ricerca medica d’avanguardia, spazi business e una stazione di ricarica dell'idrogeno.



Alcune sezioni saranno già operative a partire dalla prossima estate, mentre l'apertura completa è prevista per il 2022. Con lo sviluppo della nuova Haneda Innovation City, ora tutti i viaggiatori potranno dare un'occhiata al meglio che Tokyo ha da offrire, fin dal momento in cui mettono piede su suolo giapponese.