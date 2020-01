Israele, nel 2019 record di arrivi internazionali

08:00

Anno record per il turismo in Israele. Il 2019 si è concluso con un totale di 4.551.600 turisti, una crescita del 10,6% rispetto al 2018. E il dato si conferma estremamente positivo anche per il traffico dall’Italia, che nell’anno appena concluso ha totalizzato 190.700 arrivi, con un +27% sul 2018 e con un +77% sul 2017.

"Come prevedevamo, il 2019 si è concluso con un nuovo record per il turismo in Israele e un fatturato record di 22 miliardi di Nis, ovvero quasi 6 miliardi di euro – dice il ministro del Turismo Yariv Levin -. Continuiamo a consolidare l'industria del turismo grazie a campagne di marketing e promozionali innovative”.



Particolarmente buona la performance del mese di dicembre, con 358.300 arrivi per un +10% sullo stesso periodo dell’anno precedente.



“Nel 2019, abbiamo superato il record del turismo in entrata con 4,55 milioni di turisti – commenta il direttore generale del Ministero del Turismo Amir Halevi -. Stiamo per raggiungere il numero di 5 milioni di turisti e continueremo a lavorare con l'obiettivo di sviluppare brand che possano coinvolgere un target sempre nuovo, cominciando dall’attività di promozione legata al Negev e al deserto e, in futuro, alla Galilea”.