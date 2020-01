Grecia: il governo investe sul turismo ecosostenibile

11:06

La Grecia rinnova il suo impegno in direzione del turismo ecosostenibile. Come riportato da Ansamed, il ministero greco del turismo organizzerà un gruppo di lavoro che procederà a creare un Osservatorio nazionale per lo sviluppo turistico sostenibile. Ad annunciarlo lo stesso ministro, Harry Theoharis, dopo la firma del documento che avvia il progetto. L'osservatorio si propone di registrare tutti i dati relativi all’impatto ambientale del turismo nel Paese per mettere poi in campo conseguenti politiche per aumentarne la sostenibilità. A comporre il team di lavoro, sette funzionari del ministero, esperti del settore turistico e rappresentanti del mondo accademico.

Pubblicità

Le prossime tappe

Le prossime tappe, da completare entro la fine di febbraio, prevedono di raccogliere informazioni per creare un indicatore sul turismo sostenibile; sottoporre al governo proposte per lo sviluppo di un sistema di informazioni sui dati del turismo, raccogliere dati sulle tendenze del turismo a livello locale, regionale, nazionale e internazionale che permetteranno di prendere decisioni in tempo utile per la gestione e la promozione della Grecia come destinazione; creare una mappa delle aree in cui impiantare le sedi dell'osservatorio; sottoporre proposte e linee guida per lo sviluppo di sistemi di informazione che facilitino lo sviluppo del turismo sostenibile e la trasformazione delle destinazioni turistiche del Paese.