Destinazione Malta Academy: la piattaforma si rinnova

09:43

Nuova tappa nello sviluppo di Destinazione Malta Academy dedicata alla formazione dei Malta Specialist. La piattaforma prosegue nel processo di rinnovamento e introduzione di contenuti per formare le agenzie di viaggi.

Protagonista e tutor di tutta la formazione è sempre Maya Francione (nella foto), riferimento per gli agenti nello staff Malta Tourism Authority.



Le novità

Diverse le novità in vigore online da domani sulla nuova piattaforma. La prima riguarda i livelli di formazione: ai già esistenti Base e Itinerari, si aggiunge il livello Esperienze. In questa sezione Maya Francione accompagna gli iscritti in tre nuovi percorsi dedicati ad alcune delle tante possibili esperienze da fare a Malta: Assapora Malta con un maltese; Irrinunciabili tra amici; A tutto stile.

Oltre ai nuovi contenuti, l’intero sito si presenta con un look rinnovato a cui si aggiungono anche nuovi tool per soddisfare le esigenze degli agenti e agevolarli nella ricerca dei contenuti utili quali punti di interesse, itinerari, trasporti, brochure, contatti e news. A tutto questo si aggiungerà da febbraio anche la nuova categoria di Video pillole, brevi filmati che forniranno informazioni mirate sui singoli temi.



I riconoscimenti

Giunti al termine del percorso formativo, gli adv riceveranno il certificato di Malta Specialist e potranno partecipare all’estrazione di un fam trip accompagnato da Maya Francione. “Sono passati poco più di due anni da quando Destinazione Malta Academy è stato lanciato sul web con lo scopo di divertire, istruire e appassionare gli agenti su una destinazione che è tutta da scoprire – spiega la Francione -. Malta ha subito un radicale cambiamento negli ultimi anni che l’ha portata a slegarsi da un turismo fatto principalmente di giovani e studenti per posizionarsi su un target più maturo, in grado di apprezzare la sua antica e variegata cultura, così come l’arte, la gastronomia e la natura. Grazie a questo sito siamo riusciti a far capire la vera identità di Malta e ad aiutare gli agenti a venderla al meglio, facendo sì che il cliente riceva dall’agente input migliori rispetto a quelli che potrebbe trovare sul web. Il successo dell’iniziativa è palese ed infatti abbiamo finora registrato ben 1500 agenti iscritti”.