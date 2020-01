Coronavirus: Pechino annulla il Capodanno cinese

15:56

Pechino ha deciso di annullare i festeggiamenti in vista del Capodanno cinese, una delle ricorrenze più sentite dalla popolazione del Dragone. La decisione è stata presa per ridurre al minimo le possibilità di contagio del Coronavirus.

Il Capodanno cinese, infatti, porta con sé un aumento dei viaggi da e per la Cina, il che potrebbe favorire l’arrivo del virus in Europa. Il rischio, come precisa ilsole24ore.com è comunque ritenuto “moderato” dal Centro europeo per il controllo delle malattie.



Intanto dagli Stati Uniti arrivano notizie positive riguardo il possibile vaccino contro il nuovo virus. Ma è già stato precisato che ci vorrà un anno per la commercializzazione del farmaco al pubblico.