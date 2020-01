La Malesia cerca le adv, focus sulla formazione

di Martina Tartaglino

13:58

Per il 2020 la Malesia punta a superare i 54mila arrivi dall’Italia puntando anche sul supporto di operatori turistici e agenzie di viaggi.

“Le strategie di marketing - spiega Libra Haniff, direttore del Tourism Malaysia di Parigi, a cui fa capo il mercato italiano - sono mirate al Visit Malaysia Year 2020 e spaziano dalle attività trade alla promozione dei consumatori, poiché il nostro obiettivo è creare la domanda, ma anche anche potenziare l’offerta”.

Le iniziative per il trade

Le prossime iniziative dell’Ente del Turismo malese includono fam trip per agenzie di viaggi, webinar e roadshow, oltre a viaggi stampa e pubblicità online e offline per i consumatori finali. “Ma il nostro obiettivo principale rimangono gli agenti di viaggi - sottolinea Haniff -: vogliamo spiegare loro come vendere correttamente la destinazione e proporla nel modo adeguato ai loro clienti finali. Basti pensare che nel 2019 abbiamo svolto 44 corsi di formazione congiunti, che hanno raggiunto oltre 2mila agenzie di viaggi in tutta Italia”.