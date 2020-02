Nuova direttrice per l'Italia per il turismo thailandese

09:03

È entrata in carica questa settimana la nuova direttrice dell’Ente per il turismo thailandese in Italia Malinee Nitikasetsunthorn (nella foto), che avrà un mandato quadriennale.

Il suo incarico arriva al termine di un anno di transizione, con i flussi dall’Italia che hanno subito un lieve stop (-2 per cento) dopo una cavalcata lunga dieci anni. Tra le cause della contrazione viene indicata la rivalutazione del Bath: la moneta thainadese ha infatti avuto un apprezzamento di circa 25 punti percentuali in 5 anni.



“L’obiettivo per il 2020 – si legge in un comunicato Tat - è di tornare a crescere recuperando la piccola empasse del 2019, e poter raggiungere le 285.000 unità per poi attaccare nel 2021 il traguardo dei 300.000 arrivi dall’Italia”.