Aprirà a fine 2020 a Dubai l'albergo più alto del mondo: il video

di Martina Tartaglino

15:30

È in costruzione dal 2016, ma una volta ultimata la Ciel Tower nel Marina District di Dubai sarà l'albergo più alto del mondo e batterà il Guinness World Record detenuto da un'altra struttura che si trova sempre nella stessa città, il Gevora Hotel che misura 356 metri.

La Ciel Tower, come riporta cnn.com, sarà alta 360,4 metri e disporrà di 1042 camere e suite disposte su 82 piani. Il grattacielo potrebbe essere inaugurato a fine 2022 o nei primi mesi del 2023. Il progetto di proprietà di The First Group e sviluppato dal pluripremiato team di architetti Norr, comprende una balconata panoramica in vetro che permetterà una visuale a 360° sulla città, piscina sul tetto, giardini, centro commerciale, spa e ristoranti stellati.



Il titolo di hotel più alto viene in genere applicato solo agli edifici utilizzati interamente come hotel. Tuttavia, l'hotel più alto incorporato in un edificio è attualmente il Rosewood Guangzhou, che occupa gli ultimi 39 piani del Ctf Finance Centre nella città cinese e raggiunge i 530 metri.



A questo link è anche disponibile un video della struttura