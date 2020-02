Brexit e l'incoming nel Regno Unito: i timori del mercato

08:00

Cresce l’apprensione in Gran Bretagna in merito agli effetti sul turismo con l’entrata a pieno regimo della Brexit. E il segmento che teme di più per ripercussioni negative è l’incoming.

È quanto emerge da un sondaggio effettuato da Ukinbound, secondo il quale il 60 per cento dei propri membri pensa che ci potrà essere un effetto negativo sull’immagine del Paese. C’è poi una questione parallela, ma non di secondaria importanza rilevata, ovvero la maggiore difficoltà che ci potrà essere nel recruiting del personale o nel mantenimento di quello attuale.



Nell’immediato, invece, non si stanno rilevando effetti negativi, anzi. Lo stato delle prenotazioni fa emergere un trend di crescita, soprattutto a livello di entrate economiche.