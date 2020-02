Emergenza coronavirus, la richiesta di Federturismo all’Ue

16:24

Una task force per lavorare su un piano di comunicazione straordinario. Questa la richiesta avanzata oggi alla Commissione europea da Federturismo Confindustria e da altre associazioni europee del turismo di Grecia, Germania e Norvegia per arginare gli effetti negativi dell'emergenza coronavirus sull'industria dei viaggi.

La delegazione ha sottolineato l’urgenza di un coordinamento più forte dei Paesi dell'Ue per affrontare l’emergenza, le cancellazioni e il calo di prenotazioni.



“Per arginare la paura che si sta diffondendo ovunque, anche dove non esiste un reale rischio di contaminazione, è fondamentale comunicare che l’Europa è un Paese sicuro così come lo sono tante altre destinazioni extra Ue - spiega in una nota Federturismo -. Si è chiesto, pertanto, di costituire un gruppo di coordinamento europeo dedicato al settore turistico e di lavorare da subito tutti insieme ad un piano di comunicazione straordinario coordinato dalla Commissione europea insieme agli Stati membri”.