Allarme coronavirus: annullato il Gran Premio di Formula 1

17:30

Il coronavirus danneggia anche il mondo dello sport. Dopo i rumors degli scorsi giorni, è infatti ufficiale la notizia dell’annullamento del Gran Premio di Cina di Formula 1 in programma il 19 aprile sul circuito di Shanghai. “Ci auguriamo - si legge nel comunicato ufficiale della Fia, la Federazione Internazionale dell'Automobilismo - di poter correre in Cina quanto prima possibile, esprimendo i nostri auguri per il meglio alla popolazione locale in questo momento difficile".

A chiedere il rinvio erano stati gli organizzatori del Gp, la Juss Sports Group. La richiesta è stata accolta dalla Federazione internazionale "al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti ai lavori e degli appassionati. Formula 1 e Fia - aggiunge la nota - continueranno a lavorare a stretto contatto con le autorità locali per monitorare la situazione e, in caso di condizioni favorevoli, valutare l'ipotesi di trovare date alternative durante il corso dell'anno”.