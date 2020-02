Senegal, Pape Mahawa Diouf nuovo direttore generale dell'Agenzia

19:35

Azioni promozionali per i consumer e fam trip per gli agenti di viaggi. Si muoverà su questo doppio binario l’attività di Pape Mahawa Diouf, il nuovo direttore generale dell’Agenzia senegalese di promozione turistica, appena insediatosi su diretta nomina del Presidente Macky Sall.

Il Senegal considera l’Italia un mercato privilegiato, secondo solo alla Francia per flussi turistici. Per questo le azioni promozionali sul nostro territorio si moltiplicheranno, a cominciare dai cosiddetti ‘Teranga Days’ previsti per il grande pubblico, mentre ai dettaglianti saranno riservati viaggi di formazione in collaborazione con alcuni vettori.



E proprio a proposito di vettori è allo studio la possibilità di un collegamento diretto tra Italia e Senegal, operato da Air Senegal. Un importante passo per avvicinarsi al mercato italiano, che potrebbe concretizzarsi entro quest’anno.



Intanto è stata confermata la rappresentanza per l’Italia dell’Agenzia Senegalese, che a breve sarà dotata di nuovo e più completo materiale informativo a disposizione degli operatori turistici. Infine sarà proprio il Senegal a ospitare il Congresso Fiavet, previsto per il prossimo novembre.