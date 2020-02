Repubblica Dominicana: l'impegno sul mercato italiano

16:45

Parola d'ordine: diversificazione, grazie all'ecologia, al luxury e alla cultura. La Repubblica Dominicana continua a spingere puntando su un'ulteriore crescita del mercato italiano, che già nel 2019 ha fatto registrare numeri importanti.

Sono stati 83mila i turisti provenienti dall'Italia, +9% rispetto al 2018; in totale il Paese è arrivato a quota 7 milioni di visitatori.



"La Repubblica Dominicana a livello europeo è apprezzata, nell'ordine, dai francesi, poi tedeschi, russi, spagnoli ed inglesi, mentre i turisti italiani si piazzano in 6° posizione, ma è un mercato che stiamo educando e su cui puntiamo molto" ha affermato Neyda Garcia direttrice dell'ente del turismo dominicano.



E i collegamenti? "Non conosco un paese collegato meglio, raggiungibile da qualsiasi punto degli Stati Uniti ma anche dall'Europa grazie ad esempio ad Air France, Condor, Jetblue. Ed il 2020 potrebbe riservare una sorpresa anche per un nuovo vettore direttamente dall'Italia".



Mariella Lamonica