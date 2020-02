Maldive, nessuna limitazione per i turisti italiani

12:01

Diversamente dalle notizie circolate nella giornata di ieri su alcuni organi di stampa, alle Maldive non è stata disposta alcuna limitazione per i turisti che arrivano dall’Italia. La conferma giunge sia dall’ente che dalla Farnesina, che nella giornata di ieri ha reso noto che attualmente le limitazioni in entrata riguardano solamente i viaggiatori provenienti o in transito dalla Repubblica Popolare Cinese, dall’Iran o dalla Corea del Sud, limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus.

Per questi casi, il ministero degli Esteri, raccomanda di contattare la compagnia aerea di riferimento.