08:04

La Tunisia riconferma l’ampia disponibilità ad accogliere i turisti italiani, naturalmente osservando i controlli previsti in aeroporti, porti marittimi e in tutti gli altri punti di accesso al Paese.

Il Paese nordafricano tiene aperte le frontiere, senza cancellazioni ma aumentando il presidio di controllo sanitario. La conferma arriva direttamente dall'Ente del turismo tunisino che, intervistato da TTG Italia, assicura che "non sono previste cancellazioni di voli o restrizioni per lo sbarco di navi da crociera".

Il controllo all'arrivo

Unico limite è quello per ora previsto dalla gran parte dei Paesi, ovvero il controllo dello stato di salute di chi si presenta all'arrivo: "La Tunisia - prosegue l'Ente - sta applicando misure sanitarie preventive su tutti i punti d'ingresso al Paese: tali misure riguardano tutti gli arrivi”.

Come riportato anche dal sito Viaggiare Sicuri della Farnesina “Ai passeggeri in arrivo in Tunisia da zone a rischio, ivi inclusa l’Italia, è solo richiesta la compilazione di una scheda con informazioni personali sanitarie e di viaggio” che viene poi valutata dalle autorità sanitarie tunisine.